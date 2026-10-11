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«Ред Булл» отправил на подиум ГП Сингапура Ламбьязе, скоро покидающего команду

«Ред Булл» отправил на подиум ГП Сингапура Ламбьязе, скоро покидающего команду
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Австрийская команда «Ред Булл» сделала красивый жест после финиша Гран-при Сингапура Формулы-1. Определяя своего представителя на призовом подиуме, «Ред Булл» сделал выбор в пользу гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

Давно известно, что Ламбьязе в какой-то момент по ходу следующего сезона покинет «Ред Булл», чтобы присоединиться к «Макларену». Соответственно, этот поход на подиум для получения призового трофея может оказаться для Джанпьеро последним в составе нынешней команды.

Напомним, Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Сингапура в практически доминирующем стиле, лидируя со старта до финиша.

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