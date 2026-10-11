«Ред Булл» отправил на подиум ГП Сингапура Ламбьязе, скоро покидающего команду

Австрийская команда «Ред Булл» сделала красивый жест после финиша Гран-при Сингапура Формулы-1. Определяя своего представителя на призовом подиуме, «Ред Булл» сделал выбор в пользу гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.

Давно известно, что Ламбьязе в какой-то момент по ходу следующего сезона покинет «Ред Булл», чтобы присоединиться к «Макларену». Соответственно, этот поход на подиум для получения призового трофея может оказаться для Джанпьеро последним в составе нынешней команды.

Напомним, Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Сингапура в практически доминирующем стиле, лидируя со старта до финиша.