15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис: мне не следовало пытаться пройти Хэмилтона в первом повороте

Ландо Норрис: мне не следовало пытаться пройти Хэмилтона в первом повороте
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал эпизод борьбы с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Сингапура и заявил, что ему не следовало пытаться обгонять в первом повороте.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Думаю, мне следовало лучше действовать в борьбе с Льюисом. Рано или поздно я бы всё равно его обогнал, поэтому мне не следовало пытаться пройти его в первом повороте. Я затормозил слишком поздно, но он затормозил ещё позже, и нас обоих обогнал Кими Антонелли. В той ситуации я не должен был так действовать, но для меня в целом это был не лучший уикенд с точки зрения принятии подобных решений.

Мы ничего не можем сделать без обновлений машины, и пока их не предвидится. На данный момент наша машина четвёртая по скорости – мы оказались в конце лидирующей группы. Да, по сравнению с началом сезона отставание сократилось, но мы всё ещё далеко и уступаем трём ведущим командам. Нам ничего не остаётся, кроме как продолжать работу по модернизации машины», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Материалы по теме
Льюису Хэмилтону стало плохо после гонки, он пропустил общение с журналистами