Ландо Норрис: мне не следовало пытаться пройти Хэмилтона в первом повороте

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал эпизод борьбы с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Сингапура и заявил, что ему не следовало пытаться обгонять в первом повороте.

«Думаю, мне следовало лучше действовать в борьбе с Льюисом. Рано или поздно я бы всё равно его обогнал, поэтому мне не следовало пытаться пройти его в первом повороте. Я затормозил слишком поздно, но он затормозил ещё позже, и нас обоих обогнал Кими Антонелли. В той ситуации я не должен был так действовать, но для меня в целом это был не лучший уикенд с точки зрения принятии подобных решений.

Мы ничего не можем сделать без обновлений машины, и пока их не предвидится. На данный момент наша машина четвёртая по скорости – мы оказались в конце лидирующей группы. Да, по сравнению с началом сезона отставание сократилось, но мы всё ещё далеко и уступаем трём ведущим командам. Нам ничего не остаётся, кроме как продолжать работу по модернизации машины», — приводит слова Норриса Sky Sports.