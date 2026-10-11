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Леклер догнал Феттеля и Баррикелло по числу подиумов в составе «Феррари»

Леклер догнал Феттеля и Баррикелло по числу подиумов в составе «Феррари»
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Подиум на Гран-при Сингапура Формулы-1 стал для Шарля Леклера 55-м в составе «Феррари». По числу подиумов в составе «Скудерии» монегаск теперь сравнялся с Себастьяном Феттелем и Рубенсом Баррикелло. В случае ещё одного финиша в топ-3 Леклер выйдет на чистое второе место, уступая только Михаэлю Шумахеру (116 подиумов).

Отметим, что 55 подиумов в составе одной команды также завоевали Айртон Сенна («Макларен») и Нико Росберг («Мерседес»).

Формула-1. Лидеры по числу подиумов за одну команду:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 153.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 136.
3. Михаэль Шумахер («Феррари») — 116.
4. Себастьян Феттель («Ред Булл») — 65.
5. Ален Прост («Макларен») — 63.

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