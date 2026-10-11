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«Я получил болезненный урок, беру ответственность на себя». Хэмилтон — о ГП Сингапура

«Я получил болезненный урок, беру ответственность на себя». Хэмилтон — о ГП Сингапура
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал шестое место на Гран-при Сингапура и объяснил, почему решил не заезжать на пит-стоп под виртуальной машиной безопасности.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Сегодняшний результат оказался не тем, на который мы рассчитывали, и ответственность за это лежит на мне. На треке, где сложно обгонять, нужно пробовать нестандартные решения; я решил стартовать на свежих «медиумах», чтобы проехать длинный отрезок и попытаться реализовать стратегию с одним пит-стопом. К сожалению, «медиумы» сработали не так эффективно, как «софты».

Второй отрезок прошёл хорошо, темп вернулся, но мне не удалось добиться необходимого прогресса. Во время VSC команда позвала меня в боксы, но я пропустил въезд на пит-лейн. После этого я решил остаться на треке и попытаться удержать позицию до финиша, однако на последних кругах столкнулся с сильным износом шин и потерял три места, финишировав шестым. Этот результат не отражает реальный темп нашей машины сегодня.

Сегодня я получил болезненный урок, но полностью беру на себя ответственность за принятые решения. Не каждое выбранное решение оказывается верным, и я готов признать ошибку, но мне жаль, что команда потеряла сегодня очки. Они вкладывают огромные усилия в каждый гоночный уикенд, и я хотел добиться для них большего. Я продолжу усердно работать и на следующей гонке снова буду бороться за топовый результат», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.