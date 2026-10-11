«Разочаровывающий уикенд». Расселл высказался о девятом месте в гонке ГП Сингапура

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал девятое место на Гран-при Сингапура и заявил, что уикенд получился разочаровывающим.

«Мне удалось добиться хорошего прогресса в первом отрезке и выбраться на границу топ-10. Мы воспользовались возможностью заехать на пит-стоп, когда появилась виртуальная машина безопасности, но, к сожалению, не получили от этого полной выгоды, так как она закончилась, когда я въезжал на пит-лейн. Этот тип удачи, к сожалению, подводит итог моего сезона! Мы упорно боролись на «софте», но Нико [Хюлькенберг] хорошо защищал восьмое место от меня.

Мы знали, что сегодняшняя гонка будет сложной, учитывая, откуда мы стартовали и насколько сложно здесь обгонять. Вернуться в очки — достойный результат, но, конечно, этот уикенд в Сингапуре получился для меня разочаровывающим. Сейчас мы перегруппируемся перед Остином и последними шестью гонками года. Мы собрали много полезных данных по пакету обновлений, и надеюсь, что сможем опереться на это в заключительной части сезона», — сказал Расселл после гонки.