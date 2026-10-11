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Алонсо рассказал о новых проблемах с силовой установкой «Хонды» в Сингапуре

Алонсо рассказал о новых проблемах с силовой установкой «Хонды» в Сингапуре
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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о проблемах, с которыми столкнулся по ходу основной гонки Гран-при Сингапура Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«В субботу возникла проблема с силовым блоком, который не работал, как надо. Нужно понять почему, ведь впереди сложные гонки вроде Мексики и, возможно, Лас-Вегаса. Нам нужно решить проблемы с управляемостью и турболагом. Есть разные вещи, которые стоят нам немалого времени на круге. Мы их обнаружили путём мучений в этот уикенд.

В гонке всё ещё было много проблем. С турбиной уже меньше, но было много сложностей с использованием энергии, особенно в режиме VSC. Думаю, машина точно «не знала», где она на трассе: энергия выделялась там, где не надо, а на прямых её не было. Во время первого режима VSC я мог бы опередить Переса, но в итоге оказался позади Хаджара. А во время второго VSC я потерял две секунды на рестарте.

Сложный уикенд. Нужно изучить ситуацию, потому что в прошлый уикенд на «Сепанге» у нас не было никаких проблем. И в Баку таких проблем не было. Видимо, проблема связана конкретно с этой трассой, но ответов у нас нет», — приводит слова Алонсо AS.

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