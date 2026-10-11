«Не хватило темпа». Пиастри прокомментировал пятое место в гонке ГП Сингапура

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал пятое место на Гран-при Сингапура и заявил, что команда пока не быстра настолько, чтобы бороться за подиумы.

«Это была жаркая и тяжёлая гонка. В целом ощущение разумной гонки. Прокол был досадным, но, думаю, пятое место — это максимум, который мы могли сделать сегодня. Нам немного не хватило темпа, чтобы бросить вызов «Ред Булл» и «Феррари», хотя возможность отобрать эту финальную позицию у Льюиса сделала гонку стоящей, и это был весёлый способ закончить гонку. Это разумный кусок очков для команды, так что спасибо за их тяжёлую работу.

За эту тройную серию я определённо чувствовал себя гораздо комфортнее в машине, что было реальным позитивом, но мы должны быть честны — очевидно, что сейчас мы недостаточно быстры. Если мы хотим бороться за подиумы и победы, нам нужен приличный шаг вперёд, чтобы сократить разрыв с «Ред Булл» и «Мерседесом». Нам предстоит работа, но я уверен, что мы справимся. С нетерпением жду короткого перерыва перед финальной частью сезона», — сказал Пиастри после гонки.