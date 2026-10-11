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«Не хватило темпа». Пиастри прокомментировал пятое место в гонке ГП Сингапура

«Не хватило темпа». Пиастри прокомментировал пятое место в гонке ГП Сингапура
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал пятое место на Гран-при Сингапура и заявил, что команда пока не быстра настолько, чтобы бороться за подиумы.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Это была жаркая и тяжёлая гонка. В целом ощущение разумной гонки. Прокол был досадным, но, думаю, пятое место — это максимум, который мы могли сделать сегодня. Нам немного не хватило темпа, чтобы бросить вызов «Ред Булл» и «Феррари», хотя возможность отобрать эту финальную позицию у Льюиса сделала гонку стоящей, и это был весёлый способ закончить гонку. Это разумный кусок очков для команды, так что спасибо за их тяжёлую работу.

За эту тройную серию я определённо чувствовал себя гораздо комфортнее в машине, что было реальным позитивом, но мы должны быть честны — очевидно, что сейчас мы недостаточно быстры. Если мы хотим бороться за подиумы и победы, нам нужен приличный шаг вперёд, чтобы сократить разрыв с «Ред Булл» и «Мерседесом». Нам предстоит работа, но я уверен, что мы справимся. С нетерпением жду короткого перерыва перед финальной частью сезона», — сказал Пиастри после гонки.

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