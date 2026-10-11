Макс Ферстаппен высказался о проблемах с радио на Гран-при Сингапура
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал проблемы с радиосвязью во время Гран-при Сингапура, где он одержал первую в карьере победу на этой трассе.
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573
«Моё радио совсем не работало. Они вообще меня не слышали, но, к счастью, я мог слышать их. Иногда хочешь что-то спросить, хочешь дать определённую обратную связь… но, к счастью, 90% того, что говорил GP, было тем, что я хотел спросить, так что всё было в порядке», — сказал Ферстаппен после гонки.
Вторым в сегодняшней гонке Гран-при Сингапура финишировал представитель Монако Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Третьим финишную черту пересёк лидер сезона итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».
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