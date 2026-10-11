15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен высказался о проблемах с радио на Гран-при Сингапура

Макс Ферстаппен высказался о проблемах с радио на Гран-при Сингапура
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал проблемы с радиосвязью во время Гран-при Сингапура, где он одержал первую в карьере победу на этой трассе.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Моё радио совсем не работало. Они вообще меня не слышали, но, к счастью, я мог слышать их. Иногда хочешь что-то спросить, хочешь дать определённую обратную связь… но, к счастью, 90% того, что говорил GP, было тем, что я хотел спросить, так что всё было в порядке», — сказал Ферстаппен после гонки.

Вторым в сегодняшней гонке Гран-при Сингапура финишировал представитель Монако Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Третьим финишную черту пересёк лидер сезона итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

Материалы по теме
Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Сингапура
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android