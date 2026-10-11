Макс Ферстаппен высказался о проблемах с радио на Гран-при Сингапура

Четырёхкратный чемпион мира, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал проблемы с радиосвязью во время Гран-при Сингапура, где он одержал первую в карьере победу на этой трассе.

«Моё радио совсем не работало. Они вообще меня не слышали, но, к счастью, я мог слышать их. Иногда хочешь что-то спросить, хочешь дать определённую обратную связь… но, к счастью, 90% того, что говорил GP, было тем, что я хотел спросить, так что всё было в порядке», — сказал Ферстаппен после гонки.

Вторым в сегодняшней гонке Гран-при Сингапура финишировал представитель Монако Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Третьим финишную черту пересёк лидер сезона итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».