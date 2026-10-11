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Хаджар прокомментировал 10-е место в гонке Гран-при Сингапура

Хаджар прокомментировал 10-е место в гонке Гран-при Сингапура
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал 10-е место на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Это была весёлая гонка сегодня. Прорываться сзади и обгонять машины всегда приятно. Я хотел попасть в очки, конечно, но на такой трассе, где может образоваться поезд, я не был так уверен. У машины был сильный темп с самого начала, особенно когда я оказался в чистом воздухе, и я мог постепенно пробиваться. Это было похоже на Баку, где «софт» был намного лучше «медиума», так что переход на него во втором отрезке очень помог.

Потребовалась большая тяжёлая работа от всех на моей стороне гаража, чтобы добыть это одно очко, но очко есть очко для команды — так что я благодарен им за большой разворот. У нас явно есть темп. Макс показал это, и большие поздравления ему, так как я знаю, что он хотел эту победу. Уже с нетерпением жду Остина», — сказал Хаджар после гонки.

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