Тото Вольф подвёл итоги гонки Гран-при Сингапура

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сложности с обгонами в Формуле-1 после выступления Джорджа Расселла на Гран-при Сингапура.

«Да, обгонять так сложно. Он провёл несколько действительно отличных манёвров. Но затем в конце всё просто сходится на производительности. И даже машина, которая быстрее на секунду или полторы, просто не может обогнать», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Также Вольф высказался о выступлении лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли, занявшего третье место.

«Да, это была трудная гонка. И со всей этой историей с обновлениями, думаю, мы наконец увидели, на что способна машина. Очевидно, когда ты четвёртый на трассе, восстановиться здесь, в Сингапуре, довольно сложно. Но я доволен тем, что он сделал сегодня. Я доволен результатом», — сказал Вольф.