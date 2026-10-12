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Тото Вольф подвёл итоги гонки Гран-при Сингапура

Тото Вольф подвёл итоги гонки Гран-при Сингапура
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сложности с обгонами в Формуле-1 после выступления Джорджа Расселла на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Да, обгонять так сложно. Он провёл несколько действительно отличных манёвров. Но затем в конце всё просто сходится на производительности. И даже машина, которая быстрее на секунду или полторы, просто не может обогнать», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Также Вольф высказался о выступлении лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли, занявшего третье место.

«Да, это была трудная гонка. И со всей этой историей с обновлениями, думаю, мы наконец увидели, на что способна машина. Очевидно, когда ты четвёртый на трассе, восстановиться здесь, в Сингапуре, довольно сложно. Но я доволен тем, что он сделал сегодня. Я доволен результатом», — сказал Вольф.

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