«Хаас» окончательно сделал выбор в пользу Камары, объявление на этой неделе — RN365

Американская команда Формулы-1 «Хаас» приняла окончательное решение насчёт напарника Оливера Бермана в следующем сезоне Формулы-1. Ранее сообщалось, что «Хаас» выбирает между воспитанником «Феррари» Рафаэлом Камарой, успешно выступающим в Формуле-2, и своим резервным пилотом, экс-гонщиком «Альпин» Джеком Дуэном. В какой-то момент считалось, что место точно получит Камара, однако затем Дэун отлично проявил себя на тестах старых машин, что вернулось его в борьбу.

По данным RacingNews365, в дни Гран-при Сингапура «Хаас» финально определился, что подпишет контракт с Камарой. Ожидается, что о соглашении будет объявлено уже на наступившей неделе.