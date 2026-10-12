Хюлькенберг объяснил, как ему удалось сдержать «Мерседес» Расселла

Гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг объяснил, как в концовке Гран-при Сингапура ему удалось оставить за собой представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла, хотя машина и силовая установка британца объективно быстрее.

«Поначалу я не думал, что это возможно. Однако затем мне удалось войти в более быстрый ритм и немного сократить отставание от Лиама Лоусона. Я получил небольшой непрямой слипстрим, что помогало моей скорости на прямых», — приводит объяснения Хюлькенберга Motorsport-Magazin.

Немец также в целом прокомментировал свою гонку: «Хорошим получился не только сам старт, но и весь первый круг. Интуиция подсказала мне верные траектории. Всё это позволило оказаться в хорошем положении на всю оставшуюся гонку».