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Хюлькенберг объяснил, как ему удалось сдержать «Мерседес» Расселла

Хюлькенберг объяснил, как ему удалось сдержать «Мерседес» Расселла
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Гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг объяснил, как в концовке Гран-при Сингапура ему удалось оставить за собой представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла, хотя машина и силовая установка британца объективно быстрее.

«Поначалу я не думал, что это возможно. Однако затем мне удалось войти в более быстрый ритм и немного сократить отставание от Лиама Лоусона. Я получил небольшой непрямой слипстрим, что помогало моей скорости на прямых», — приводит объяснения Хюлькенберга Motorsport-Magazin.

Немец также в целом прокомментировал свою гонку: «Хорошим получился не только сам старт, но и весь первый круг. Интуиция подсказала мне верные траектории. Всё это позволило оказаться в хорошем положении на всю оставшуюся гонку».

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