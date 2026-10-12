Гонка NASCAR Cup Series в Шарлотте завершилась самым плотным финишем в сезоне

Пилот команды Joe Gibbs Racing Чейз Бриско выиграл гонку Bank of America 400 — 32-й этап сезона NASCAR Cup Series, которая прошла на овале «Шарлотт Мотор Спидвей». Для Бриско эта победа стала восьмой в карьере и уже второй подряд — неделей ранее Чейз первенствовал в Лас-Вегасе.

Ключевым моментом гонки стали финальные пит-стопы, которые прошли под жёлтыми флагами за 60 кругов до финиша. Механики Бриско сработали лучше своих коллег из бригады Кристофера Белла и выпустили Чейза лидером гонки.

После рестарта Бриско отстоял лидерство и оторвался от пелотона на две с небольшим секунды. В концовке гонки Райан упёрся в круговых и растерял преимущество — перед самым финишем Белл поравнялся с лидером гонки, но Бриско всё же пересёк линию на 0,029 секунды раньше соперника. Этот финиш стал самым плотным для NASCAR Cup Series в сезоне-2026.

Третьим финишировал Райан Блейни из Team Penske, на четвёртое место прорвался гонщик Wood Brother Racing Джош Берри, в то время как два лидера чемпионата — Денни Хэмлин и Кайл Ларсон — расположились на пятой и шестой позициях.

NASCAR Cup Series. Bank of America 400 (топ-10):

1. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 267 кругов.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.029 сек.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +4.900.

4. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +5.760.

5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5.884.

6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +10.133.

7. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») +13.024.

8. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +16.800.

9. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +20.269.

10. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +20.519.

За четыре этапа до конца чемпионата Кайл Ларсон за счёт бонусных очков на первой и второй стадиях увеличил отрыв от Денни Хэмлина до 49 баллов. Третьим по-прежнему идёт Кристофер Белл, а Чейз Бриско опередил Райана Блейни и Джоуи Логано и поднялся на четвёртую строчку.

Положение в общем зачёте (топ-10):

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2367 очков.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2318.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2316.

4. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2302.

5. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2282.

6. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2275.

7. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2253.

8. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 2222.

9. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2211.

10. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 2187.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Freeway Insurance 500 — пройдёт 18 октября на овале «Финикс Рейсвей» в штате Аризона.