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Леклер: то, что вы не понимаете планы А, B и C «Феррари» — хороший знак

Леклер: то, что вы не понимаете планы А, B и C «Феррари» — хороший знак
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил стратегию команды в гонке Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«План A/B/C? То, что вы не понимаете наши планы, — на самом деле хороший знак, потому что иначе это означало бы, что мы делаем что-то не так. Весь смысл как раз в том, чтобы люди не понимали, о чём мы говорим, когда обсуждаем эти вещи. Однако правда и то, что я провёл более длинный первый отрезок, потому что мне было довольно комфортно на «софте». К сожалению, «медиум» не сработал для меня, но после разговора с Максом и Кими думаю, что так было у всех.

У меня не было тех же ощущений на «медиуме», и команда поняла, что производительность была не такой хорошей. Поэтому, когда выехала машина безопасности, нам пришлось попробовать что-то другое. И в тот момент, думаю, единственная позиция, которую я терял, — это позиция Льюиса. Так что план был зазвать обе машины на пит-стоп, что потенциально означало, что я не потеряю ни одной позиции. Считаю, это было правильное решение, и мы попробовали. Без этого мы финишировали бы дальше позади Макса, чем это случилось на самом деле», — заявил Леклер в интервью французскому Canal+.

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