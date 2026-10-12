«Вот что получается, когда его машина ведёт себя как нужно». Вольф — о победе Ферстаппена

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на Гран-при Сингапура.

«Нужно отдать должное тому, чего «Ред Булл» добились в этом сезоне. За то, как они развивали машину и как сложили всё воедино. И ещё нужно посадить в машину Макса Ферстаппена. Вот что получается, когда он чувствует, что эта штука ведёт себя так, как ему нужно.

Он был быстрейшим парнем [в гонке], без сомнений, быстрейшим парнем в квалификации. Посмотрим, заработает ли наше обновление, сможем ли бы мы навязать ему конкуренцию», — приводит слова Вольфа издание Motorsport.