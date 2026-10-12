Лоран Мекис: в этот уикенд все отработали просто безупречно

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал победу Макса Ферстаппена и 10-е место Исака Хаджара на Гран-при Сингапура.

«Мы очень уверенно провели гонку, команда заслуживает всяческих похвал! Все всегда действуют очень чётко и слаженно, хотя, вероятно, в начале года, когда наша машина была не столь быстрой, это было не столь хорошо заметно. Но в этот уикенд все отработали просто безупречно.

Но ещё важнее, что все подразделения, работающие на нашей базе в Милтон-Кинсе, смогли повысить эффективность нашей машины в целом — речь и о шасси, и о силовой установке, но также надо отметить работу всех служб поддержки. Благодаря усилиям всего коллектива мы смогли прибавить и сегодня можем бороться за высокие результаты на трассах самой разной конфигурации, а это говорит о силе нашей команды», — приводит слова Мекиса Sky Sports.