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Лоран Мекис: в этот уикенд все отработали просто безупречно

Лоран Мекис: в этот уикенд все отработали просто безупречно
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал победу Макса Ферстаппена и 10-е место Исака Хаджара на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Мы очень уверенно провели гонку, команда заслуживает всяческих похвал! Все всегда действуют очень чётко и слаженно, хотя, вероятно, в начале года, когда наша машина была не столь быстрой, это было не столь хорошо заметно. Но в этот уикенд все отработали просто безупречно.

Но ещё важнее, что все подразделения, работающие на нашей базе в Милтон-Кинсе, смогли повысить эффективность нашей машины в целом — речь и о шасси, и о силовой установке, но также надо отметить работу всех служб поддержки. Благодаря усилиям всего коллектива мы смогли прибавить и сегодня можем бороться за высокие результаты на трассах самой разной конфигурации, а это говорит о силе нашей команды», — приводит слова Мекиса Sky Sports.

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