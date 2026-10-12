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Ферстаппен рассказал о технической проблеме на старте гонки Гран-при Сингапура

Ферстаппен рассказал о технической проблеме на старте гонки Гран-при Сингапура
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой старт в гонке Гран-при Сингапура и заявил, что в начале у него возникла техническая проблема.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Старт был критически важным, так что он был просто достаточно хорошим. Опять же, что-то было не совсем в порядке на старте, так что мне нужно понять, что там пошло не так. Перед отпусканием сцепления ощущения были неважными. Но да, этого оказалось достаточно. Мне нужно понять, что произошло с двигателем ещё до отпускания сцепления, потому что думаю, это навредило моему старту. Что-то снова работало не лучшим образом, прямо скажем», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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