Ферстаппен рассказал о технической проблеме на старте гонки Гран-при Сингапура

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой старт в гонке Гран-при Сингапура и заявил, что в начале у него возникла техническая проблема.

«Старт был критически важным, так что он был просто достаточно хорошим. Опять же, что-то было не совсем в порядке на старте, так что мне нужно понять, что там пошло не так. Перед отпусканием сцепления ощущения были неважными. Но да, этого оказалось достаточно. Мне нужно понять, что произошло с двигателем ещё до отпускания сцепления, потому что думаю, это навредило моему старту. Что-то снова работало не лучшим образом, прямо скажем», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.