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Лоусон: я сосредоточен на том, чтобы финишировать в десятке каждый уикенд до конца сезона

Лоусон: я сосредоточен на том, чтобы финишировать в десятке каждый уикенд до конца сезона
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал седьмое место в гонке Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Я очень рад результату и горжусь командой. Последние несколько недель получились достаточно напряжёнными, но команда заработала очки во всех трёх прошедших гонках. Лично мне тоже следовало бы заработать очки во всех трёх гонках, но, по крайней мере, последние несколько уикендов прошли по плану. Очень рад, что в этот уикенд заработал очки в спринте и гонке. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы продолжить эту серию и финишировать в десятке каждый уикенд до конца сезона», — приводит слова Лоусона PlanetF1.

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