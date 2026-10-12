«Возможно, стоит положить подушку на сиденье». Вольф подшутил над Антонелли в Сингапуре

Глава «Мерседеса» Тото Вольф иронично прокомментировал выступление пилота команды Андреа Кими Антонелли в гонке Гран-при Сингапура. Напомним, итальянец, финишировавший третьим, несколько раз выехал за пределы трассы, на что в руководстве сделали акцент.

«Отличная гонка, Кими. Возможно, нам стоит положить подушку на сиденье, чтобы ты лучше видел границы трассы, но в остальном всё прошло очень хорошо», — сказал Вольф по командному радио.

Напомним, победителем гонки Гран-при Сингапура стал четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

Антонелли принял участие в фотосессии итальянского GQ