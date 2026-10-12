Ландо Норрис высмеял Лэнса Стролла на вечеринке

Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высмеял канадца Лэнса Стролла из «Астон Мартин» на вечеринке после Гран-при Сингапура.

Норрису и отдыхавшему вместе с ним соотечественнику Оливеру Берману из «Хааса» вынесли табличку с надписью «лучшему гонщику», на что он отреагировал: «Где Стролл? Где Стролл?»

Напомним, после 17 этапов в сезоне-2026 Норрис располагается на шестом месте в личном зачёте пилотов, Лэнс Стролл занимает 21-е место. Действующим лидером чемпионата является пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

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