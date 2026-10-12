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Норрис извинился перед Пиастри за неудачную попытку обгона в спринте ГП Сингапура

Норрис извинился перед Пиастри за неудачную попытку обгона в спринте ГП Сингапура
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что не должен был пытаться обогнать напарника Оскара Пиастри в спринте на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
39:48.162
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.591
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+16.871

«Всё довольно просто. Я не должен был пытаться сделать это в принципе, даже если манёвр был возможен. Просто должен больше думать о команде, которую представляю, чем о себе. Это была моя ошибка, подвёл команду, так что я также извинился перед всеми ними. Я был должен принести им всем извинения, в следующий раз мы станем лучше», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Инцидент произошёл на последнем круге спринта, когда Пиастри и Норрис шли четвёртым и пятым соответсвенно. Норрис попытался пройти напарника по внутренней траектории в пятом повороте, но контакт между машинами привёл к развороту обоих. Пиастри сошёл.

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