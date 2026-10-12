Норрис извинился перед Пиастри за неудачную попытку обгона в спринте ГП Сингапура

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что не должен был пытаться обогнать напарника Оскара Пиастри в спринте на Гран-при Сингапура.

«Всё довольно просто. Я не должен был пытаться сделать это в принципе, даже если манёвр был возможен. Просто должен больше думать о команде, которую представляю, чем о себе. Это была моя ошибка, подвёл команду, так что я также извинился перед всеми ними. Я был должен принести им всем извинения, в следующий раз мы станем лучше», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Инцидент произошёл на последнем круге спринта, когда Пиастри и Норрис шли четвёртым и пятым соответсвенно. Норрис попытался пройти напарника по внутренней траектории в пятом повороте, но контакт между машинами привёл к развороту обоих. Пиастри сошёл.