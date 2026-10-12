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«А «Макларен» столько не спрашивали?» Вассёр рассердился после вопроса о Хэмилтоне

«А «Макларен» столько не спрашивали?» Вассёр рассердился после вопроса о Хэмилтоне
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр категорично ответил на один из вопросов на пресс-конференции, посвящённой результатам минувшего Гран-при Сингапура.

Функционеру не понравился вопрос о пилоте команды Льюисе Хэмилтоне, не заехавшем на пит-стоп во время действия режима виртуального сейфти-кара.

«А «Макларен» вы столько не спрашивали [из-за столкновения Норриса и Пиастри в спринте]? Мы ехали вторыми и третьими, и ситуация была понятной. Мы позвали обе машины в боксы со словами: «Парни, заезжайте на пит-стоп под VSC». И один из них сказал: «Я бы предпочёл остаться». Точнее не так, он сказал: «Я пропустил въезд на пит-лейн», — сказал Вассёр.

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