«Льюис и «Феррари» потеряли доверие». Эксперт — о выступлении Хэмилтона в Сингапуре

Эксперт телеканала Sky Sports Наоми Шифф прокомментировала выступление семикратного чемпиона мира и пилота «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сингапура.

Напомним, Хэмилтон не заехал на пит-стоп во время действия режима виртуального сейфти-кара, из-за чего опустился с третьего на шестое место.

«Меня это не удивляет, думаю, они в какой-то мере потеряли доверие друг к другу, если говорить о принятии решений в определённых ситуациях.

Нужно ли винить Льюиса? Да, возможно, он принял неправильное решение. Но разве мы не обвиняли команду на прошлой неделе? Тогда ошиблась она. Я понимаю, почему Льюис сомневается в ней. Потому что он не всегда уверен, что она поступает правильно», — приводит слова Наоми Шифф Sky Sports.