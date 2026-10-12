Источник: «Рейсинг Буллз» сохранит состав Лоусон — Линдблад на сезон-2027

Обозреватель Sky Sports F1 Тед Кравиц сообщил, что «Рейсинг Буллз» сохранит Лиама Лоусона и Арвида Линдблада в качестве пилотов на сезон-2027.

«Мы ожидаем, что «Рейсинг Буллз», «Ред Булл» или Лоран Мекис, или кто-либо, кто курирует их программу молодых пилотов после Хельмута Марко, подтвердят, что Лиам Лоусон и Арвид Линдблад будут дуэтом пилотов «Рейсинг Буллз» на следующий сезон», — приводит слова Кравица Give me Sport.

По мнению Кравица, результаты команды сыграли ключевую роль в этом решении:

«Они хорошо работают вместе, набирают много очков. Похоже, «Рейсинг Буллз» финиширует пятым в Кубке конструкторов, и хотя бы в награду за эти очки им дадут ещё один контракт».