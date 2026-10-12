Стало известно, почему Антонелли избежал штрафа на Гран-при Сингапура

Издание The Race назвало причину, по которой пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли не получил штраф за многократные выезды за пределы трассы в гонке Гран-при Сингапура.

По информации ресурса, Антонелли четырежды выехал за границу, за что должен был быть оштрафован на пять секунд, однако «Мерседес» смог оспорить одно из нарушений, и, таким образом, итальянец избежал наказания.

Напомним, Антонелли финишировал третьим. В общем зачёте пилотов итальянец располагается на первом месте и может досрочно стать чемпионом уже на следующем этапе, который пройдёт с 23 по 25 октября в Остине (США).