Мекис — о словах Расселла: нет гарантии, что наша машина останется конкурентоспособной

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал слова пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла о том, что его команда — «та, которую нужно побеждать» после недавнего «тройника» в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре.

«Думаю, факт заключается в том, что на последних трёх этапах у нас был темп, позволявший выиграть две из трёх гонок. Впервые в этом сезоне на протяжении трёх этапов подряд мы обладали максимальной скоростью. При этом трассы достаточно сильно отличаются друг от друга, поэтому можно предположить, что и на других типах автодромов наша машина должна быть конкурентоспособной.

Мы придерживаемся того же мнения: результаты последних трёх гонок показали, на что способна наша машина, поэтому она должна оставаться конкурентоспособной. Однако это никогда не гарантировано, и в этом году мы видели немало примеров. «Макларен» одержал две победы подряд, но затем команде стало сложнее. У «Мерседеса» были периоды явного доминирования, однако впоследствии и у них возникли трудности. Поэтому в каждой гонке нам приходится бороться за то, чтобы выжать из машины максимум. Если нам это удастся, мы считаем, что сможем бороться за победу. Но есть и ещё один фактор.

Как уже неоднократно отмечалось, мы завершили программу обновлений машины на этот год. Поэтому расстановка сил может быстро измениться, если некоторые или многие наши соперники привезут новые обновления», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.