Джордж Расселл: «Ред Булл» сейчас команда, которую нужно побеждать

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что «Ред Булл» стал новым ориентиром в Формуле-1 после трёх последних этапов.

«По цифрам всё работает так, как мы и ожидали, но, очевидно, время круга пока не впечатляет. Поэтому нам нужно попытаться понять, как заставить обновления работать эффективнее. Да, конечно, если бы у нас было ещё пять, 10 или 20 секунд, это помогло бы лучше оценить ситуацию, но я не собираюсь из-за этого терять сон.

Думаю, главное для нас как для команды — разобраться, как найти дополнительную скорость. «Ред Булл» очень впечатлял в последние три недели на трёх совершенно разных трассах. На данный момент именно эту команду нужно побеждать», — приводит слова Расселла издание Motorsport.