«Хочу веселиться до самого конца». Ферстаппен — о шансах на пятый чемпионский титул

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги азиатского «тройника», где он одержал победы в Малайзии и Сингапуре.

— В Сингапуре у тебя выдался идеальный уикенд. В целом азиатская серия из трёх этапов тоже получилась для тебя очень успешной. Чего ещё ты сможешь добиться в оставшихся гонках этого года?

— Да, мы добились хороших результатов на совершенно разных трассах, и это, конечно, приятно. Думаю, наша машина действительно сделала большой шаг вперёд. Но самое главное, что теперь она стала удобнее в управлении и предсказуемее. Именно этого мне не хватало, чтоб