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«Хочу веселиться до самого конца». Ферстаппен — о шансах на пятый чемпионский титул

«Хочу веселиться до самого конца». Ферстаппен — о шансах на пятый чемпионский титул
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги азиатского «тройника», где он одержал победы в Малайзии и Сингапуре.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

— В Сингапуре у тебя выдался идеальный уикенд. В целом азиатская серия из трёх этапов тоже получилась для тебя очень успешной. Чего ещё ты сможешь добиться в оставшихся гонках этого года?
— Да, мы добились хороших результатов на совершенно разных трассах, и это, конечно, приятно. Думаю, наша машина действительно сделала большой шаг вперёд. Но самое главное, что теперь она стала удобнее в управлении и предсказуемее. Именно этого мне не хватало, чтоб