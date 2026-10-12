15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера в историческом рейтинге побед в Формуле-1

Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера в историческом рейтинге побед в Формуле-1
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен довёл число побед за «Ред Булл» до 73, выиграв Гран-при Сингапура. По этому показателю (количество побед за одну команду) он вышел на второе место в истории «Королевских гонок», опередив Михаэля Шумахера.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

Шумахер одержал 72 победы в составе «Феррари» с 1996 по 2006 год. За это время немец пять раз подряд становился чемпионом мира — с 2000 по 2004 год.

Лидером рейтинга остаётся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на счету которого 84 победы в составе «Мерседеса». Британец выступал за немецкую команду с 2013 по 2024 год, после чего перешёл в «Феррари». Ферстаппену до повторения рекорда не хватает 11 побед.

В первую шестёрку рейтинга также входят Себастьян Феттель, одержавший 38 побед с «Ред Булл», Айртон Сенна с 35 победами за «Макларен» и Ален Прост, на счету которого 30 побед в составе британской команды.

Сейчас читают: