Макс Ферстаппен обошёл Михаэля Шумахера в историческом рейтинге побед в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен довёл число побед за «Ред Булл» до 73, выиграв Гран-при Сингапура. По этому показателю (количество побед за одну команду) он вышел на второе место в истории «Королевских гонок», опередив Михаэля Шумахера.

Шумахер одержал 72 победы в составе «Феррари» с 1996 по 2006 год. За это время немец пять раз подряд становился чемпионом мира — с 2000 по 2004 год.

Лидером рейтинга остаётся семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на счету которого 84 победы в составе «Мерседеса». Британец выступал за немецкую команду с 2013 по 2024 год, после чего перешёл в «Феррари». Ферстаппену до повторения рекорда не хватает 11 побед.

В первую шестёрку рейтинга также входят Себастьян Феттель, одержавший 38 побед с «Ред Булл», Айртон Сенна с 35 победами за «Макларен» и Ален Прост, на счету которого 30 побед в составе британской команды.