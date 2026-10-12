В Лас-Вегасе наводнение. Одна из улиц, где должен пройти Гран-при Формулы-1, затоплена

В Лас-Вегасе из-за ливней затопило улицу Ковал-Лейн, которая входит в конфигурацию трассы Гран-при Формулы-1. Город столкнулся с сильным наводнением из-за ливней, вызванных остатками урагана «Рэйчел». Об этом сообщает WeatherNation.

В воскресенье в Лас-Вегасе выпало 1,08 дюйма осадков (около 2,7 см), что побило прежний рекорд в 0,78 дюйма (около 1,9 см) и сравнялось с самым влажным октябрьским днём за всю историю наблюдений. Остатки «Рэйчел» вызвали многочисленные предупреждения о внезапных паводках на юго-западе США, которые остаются в силе и в понедельник. Дополнительно ожидается ещё один-два дюйма осадков (примерно до 5,08 см).

Значительные внезапные паводки возможны в районах Джошуа-Три, Лас-Вегаса, Сент-Джорджа и Сидар-Сити. Побережье Южной Калифорнии остаётся под предупреждениями о прибрежных наводнениях до вторника, 13 октября.