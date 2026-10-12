«Мои слова вырвали из контекста». Кристиан Хорнер — о желании возглавить «Феррари»

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что вернётся в Формулу-1 только при наличии доли в собственности.

«Фред Вассёр — опытный специалист. Он проделал достойную работу. Но я, как никто другой, знаю, какое давление испытывает человек, руководящий командой, которая борется за высокие результаты. Мои слова вырвали из контекста.

«Феррари» — крупнейший бренд в Формуле-1 и самая историческая команда. Но за это время я накопил значительный капитал, который позволит мне рассмотреть возможные варианты дальнейшей деятельности в этом спорте. Если я решу вернуться, то хотел бы получить долю в команде. А «Феррари» не собирается продавать свои акции.

Поэтому я вполне доволен тем, что пока остаюсь за пределами Формулы-1 и наблюдаю за тем, какие возможности появятся в ближайшие месяцы или годы. Возвращение не является для меня обязательной целью. Я вернусь только в том случае, если появится подходящий вариант и единомышленники, которые хотят побеждать. Я никогда не вернулся бы просто ради участия», — приводит слова Хорнера издание The Guardian.