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«К счастью, он опытный пилот». Ферстаппен — о борьбе с Леклером на старте в Сингапуре

«К счастью, он опытный пилот». Ферстаппен — о борьбе с Леклером на старте в Сингапуре
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», похвалил пилота «Феррари» Шарля Леклера за борьбу на старте Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«Я приехал сюда только за победой, поэтому должен был сделать всё возможное, чтобы Шарлю было очень сложно глубоко зайти в поворот. Думаю, это был единственный способ попытаться не дать ему выйти в лидеры. К счастью, он очень опытный пилот, и мы избежали контакта. Думаю, получилось действительно здорово. Но да, всегда очень сложно определить правильную точку торможения. В итоге всё просто удачно сложилось», — приводит слова Ферстаппена издание F1Oversteer.

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