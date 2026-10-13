«К счастью, он опытный пилот». Ферстаппен — о борьбе с Леклером на старте в Сингапуре

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», похвалил пилота «Феррари» Шарля Леклера за борьбу на старте Гран-при Сингапура.

«Я приехал сюда только за победой, поэтому должен был сделать всё возможное, чтобы Шарлю было очень сложно глубоко зайти в поворот. Думаю, это был единственный способ попытаться не дать ему выйти в лидеры. К счастью, он очень опытный пилот, и мы избежали контакта. Думаю, получилось действительно здорово. Но да, всегда очень сложно определить правильную точку торможения. В итоге всё просто удачно сложилось», — приводит слова Ферстаппена издание F1Oversteer.