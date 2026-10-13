В «Хонде» опровергли слова Алонсо о проблемах с силовой установкой в Сингапуре

Главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара опроверг заявление двукратного чемпиона мира пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо о проблемах с силовой установкой на минувшем Гран-при Сингапура.

Напомним, Алонсо пожаловался на проблемы с турбиной и распределением энергии, после чего силовая установка была заменена.

«Турбина не была сломана. Мы приняли решение о замене с учётом комментариев Фернандо. Мы не нашли никаких серьёзных проблем в данных, но пилот – лучший датчик, поэтому мы приняли решение о замене», — приводит слова Орихары издание AS.

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