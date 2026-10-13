«Ненавижу это». Эксперт осудил «Феррари» за ошибку Хэмилтона на Гран-при Сингапура

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Джолион Палмер раскритиковал работу Карло Санти, гоночного инженера гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона, на минувшем Гран-при Сингапура.

«Ненавижу это, потому это очень непростая ситуация для пилота. Вы просто хотите получить информацию. Льюис спросил по радио: «Какой темп в конце отрезка у остальных?» Он едет на пределе, весь в поту и пытается оценить ситуацию, при этом пытаясь избежать ошибок на трассе.

Важно иметь налаженную коммуникацию. Посмотрите на Макса [Ферстаппена]. Я не считаю, что коммуникация в «Феррари» была на должном уровне. Льюису дали неверную информацию, данные о темпе каждого. А он спрашивал не об этом. И, когда он спросил опять, его, по сути, проигнорировали. Когда очень быстро ввели режим VSC, решение пришлось принимать Льюису. А он не получил нужную информацию», — приводит слова Палмера Channel 4.