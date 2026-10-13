Формула-1 включит в календарь Гран-при Африки

Формула-1 официально анонсировала 10-летние соглашение о проведении Гран-при Африки, который будет проходить в районе Бугесера (Руанда).

Ожидается, что первая гонка состоится после 2030 года, по завершению строительства трассы, которая получит высшую категорию от Международной автомобильной федерации (ФИА) и станет частью масштабного проекта по развитию туризма.

«Для наших поклонников это очень волнующий момент. В Африке более 100 миллионов фанатов Формулы-1, и это число продолжает стремительно расти. Мы приносим азарт, энергию и драму Формулы-1 людям, которые долго ждали возвращения нашего спорта на континент. С нетерпением ждём возможности начать новую совместную главу», — прокомментировал анонс глава Формулы-1 Стефано Доменикали.

Отметим, что гонки Формулы-1 не проводились на африканском континенте с 1993 года.