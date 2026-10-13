«Полагаю, Браун и Стелла устроили Ландо разнос». Брандл — об аварии Норриса и Пиастри

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался об аварии гонщиков «Макларена» британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри на минувшем Гран-при Сингапура.

«Похоже, что Зак и Андреа устроили Ландо настоящий разнос, потому что в этом не было необходимости. В конце сезона детали и бюджет важны, ведь они вкладывают очень большие силы и уделяют внимание машине 2027 года. Если вам придётся опять изготовлять детали и вкладывать деньги, это окажет влияние на следующий год», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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