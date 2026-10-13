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Источник: переговоры «Альпин» и Geely о покупке программы в WEC сорвались

Источник: переговоры «Альпин» и Geely о покупке программы в WEC сорвались
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Команда Формулы-1 «Альпин» не смогла договориться с китайским автоконцерном Geely о приобретении программы в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC), сообщает издание Italian-Endurance.

При этом отмечается, что до настоящего момента обе стороны заявляли о благополучном ходе переговоров. Если сделка не состоится, команда «Сигнатек», выступающая в классе гиперкаров, будет вынуждена покинуть чемпионат. Крайний срок подачи заявок на участие в сезоне-2027 – 26 ноября.

Напомним, ранее руководство «Рено» заявило о закрытии программы «Альпин» в WEC, 2026 год станет для неё последним.

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