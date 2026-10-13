Видео: охранник не пускал Антонелли в ворота до прихода Ферстаппена

Курьёзный инцидент произошёл на минувшем Гран-при Сингапура. Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли не смог пройти в ворота, поскольку его не пустил охранник.

Даже после того, как итальянец представился пилотом Формулы-1, его не пропустили. В ситуацию вмешался подошедший Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Сингапура. Антонелли, возглавляющий личный зачёт, финишировал третьим. Отметим, что итальянец досрочно может стать чемпионом уже на следующем этапе, который пройдёт с 23 по 25 октября в Остине (США).

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