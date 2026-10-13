«Кадиллак» выбрал юниора, который проведёт свободные практики в 2027 году — AutoRacer

Команда Формулы-1 «Кадиллак» выбрала юниора, который проведёт часть свободных практик в следующем сезоне, сообщает издание AutoRacer. Им станет новый чемпион Формулы-3 американец Уго Угочукву.

Напомним, в течение сезона команды Ф-1 обязаны давать возможность четыре раза проводить свободные практики молодым пилотам.

Уго Угочукву 19 лет. Американец, уроженец Нью-Йорка, неоднократно становился призёром региональных «формульных» серий. В 2025 году дебютировал в Формуле-3, в 2026-м стал чемпионом.

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