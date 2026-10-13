Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен одержали равное число побед в Ф-1 с 2015 года

Примечательная статистика была приведена после Гран-при Сингапура.

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», и четырёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», одержали равное число побед, начиная с момента дебюта последнего в 2015 году. Оба выигрывали гонки 73 раза.

После 17 этапов в сезоне-2026 Ферстаппен располагается на четвёртом месте в личном зачёте пилотов, Хэмилтон – третий.

Ранее эксперт Джолион Палмер раскритиковал «Феррари» за ошибку Хэмилтона на Гран-при Сингапура.

Льюис Хэмилтон экспериментирует с фильтрами на Шарле Леклере