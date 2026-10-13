В «Макларене» рассказали об обновлениях, готовящихся на конец сезона

Глава «Макларена» Андреа Стелла рассказал об обновлениях, готовящихся на конец нынешнего сезона.

«Мы планируем внедрить ряд обновлений. И мы надеемся, что они позволят сократить отставание от лучших машин и дадут «Макларену» возможность бороться за подиумы. Если говорить о возможности бороться за победу, то, думаю, мы узнаем об этом в последних трёх гонках, поскольку обновления будут внедряться поэтапно.

Обновления важны для нас, поскольку мы близки к борьбе за чемпионство. Также мы хотим испытать на трассе некоторые фундаментальные концепции, они понадобятся для болида следующего года. Потому что на данном этапе разработки мы начинаем активно работать над аэродинамикой», — приводит слова Стеллы издание Motorsport.