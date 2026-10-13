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Ферстаппен заявил о желании победить на Гран-при Испании в 2027 году

Ферстаппен заявил о желании победить на Гран-при Испании в 2027 году
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Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что хочет стать победителем Гран-при Испании, проходящем на трассе «Мадринг» в Мадриде, в 2027 году.

Журналист: Ты побеждал на всех трассах, кроме одной…

Ферстаппен: Да, Мадрид. В следующем году. Но сначала я поем тапас (испанские бутерброды. — Прим. «Чемпионата»). Ещё крокеты и пататас бравас (испанские блюда из картофеля. — Прим. «Чемпионата»). Я их обожаю, особенно острые.

Журналист: Любишь острое?

Ферстаппен: Да, конечно.

Отметим, ранее Ферстаппен критиковал проектировщиков трассы «Мадринг».

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