Ферстаппен заявил о желании победить на Гран-при Испании в 2027 году
Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что хочет стать победителем Гран-при Испании, проходящем на трассе «Мадринг» в Мадриде, в 2027 году.
Журналист: Ты побеждал на всех трассах, кроме одной…
Ферстаппен: Да, Мадрид. В следующем году. Но сначала я поем тапас (испанские бутерброды. — Прим. «Чемпионата»). Ещё крокеты и пататас бравас (испанские блюда из картофеля. — Прим. «Чемпионата»). Я их обожаю, особенно острые.
Журналист: Любишь острое?
Ферстаппен: Да, конечно.
Отметим, ранее Ферстаппен критиковал проектировщиков трассы «Мадринг».
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