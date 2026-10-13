Британский гонщик IndyCar сообщил, что болен онкологией

Британский гонщик Джек Арви, выступающий в серии IndyCar, сообщил, что болен онкологией.

«Всю свою карьеру я боролся за будущее. За следующую возможность. За следующий шанс заявить о себе. За возможность снова сесть за руль и показать, на что я способен.

Иногда будущее было понятным, а иногда – нет. Мне приходилось бороться за возможности, бороться и продолжать идти вперёд, учиться идти вперёд, когда всё складывалось не так, как я планировал. Но, несмотря на всё, я никогда не переставал верить, есть то, за что нужно бороться. Жизнь принесла мне новое испытание. Недавно мне диагностировали рак.

Мои цели на 2027 год не изменились. Планирую оказаться на решётке в Сент-Пите и снова сесть за руль гоночной машины в мае в рамках подготовки к «Инди-500». Я получаю большую поддержку от команды, семьи, друзей, IndyCar и многих других. Никогда не пасовал перед трудностями, и эта ситуация – не исключение. Так что давайте бороться», — написал Арви в социальных сетях.