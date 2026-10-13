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Тото Вольф: пилоты Формулы-1 это слегка травмированные восьмилетние дети

Тото Вольф: пилоты Формулы-1 это слегка травмированные восьмилетние дети
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о своём подходе к пилотам Формулы-1.

«На самом деле, пилоты — это восьмилетние дети, слегка травмированные, которых посадили за руль карта. Они боялись, преследовали мечту родителей. Им приходилось гоняться, несмотря на то, что идёт дождь. Затем, наконец, когда они добрались до Формулы-1, им сказали: «Теперь ты командный игрок».

Пилотам важно чувствовать себя под защитой команды. Если вы не обеспечите чувство защищённости и не продемонстрируете прозрачность и баланс, это может привести к тому, что пилот потеряет доверие», — приводит слова Вольфа издание Motorsport.

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