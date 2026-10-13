Завершился 13-й сезон РСКГ

13-й сезон Российской серии кольцевых гонок, самого масштабного и престижного автоспортивного турнира страны, в минувшие выходные завершился на гоночной трассе Moscow Raceway в Московской области.

В субботу сразу 71 спортивный и гоночный автомобиль марки LADA принял участие в автопараде «55 лет побед: от ВАЗ-2101 до LADA Iskra TMS».

Фото: Пресс-служба РСКГ

За три дня гонки прошли в двух форматах: в пятницу и субботу – заезды спринтерских классов (этап состоит из двух гонок длиной от получаса до часа), в воскресенье – шестичасовой марафон, завершающий этап серии гонок на выносливость. И в обоих случаях главным героем оказался один и тот же спортсмен — Александр Смоляр, ставший чемпионом России. А также сыграл ключевую роль в завоевании своим коллективом SMP Racing титула в командном зачёте.

Фото: Пресс-служба РСКГ

Итоги сезона РСКГ:

SMP GT4 Russia

В категории суперкаров, где выступают гонщики на автомобилях престижных зарубежных марок, уверенную победу одержал Вадим Мещеряков, управлявший автомобилем Mercedes-AMG GT4 команды RSCar Motorsport.

«Туринг-лайт»

Самый массовый класс, где гонщики выступают на компактных автомобилях (Kia Rio, VW Polo и т.д.) с моторами мощностью около 200 л.с. По предварительным результатам заезда, чемпионом России стал Пётр Плотников (Санкт-Петербург, команда «Академия ралли», VW Polo). Однако примерно через полчаса после финиша судьи вынесли пилоту 30-минутный штраф за фальстарт, что сделало чемпионом Николая Карамышева (Курск, команда «Кузькина мать», Kia Rio).

«Супер-продакшн»

Тимофей Буянов (Нижний Новгород, команда ITECO Racing Team, Subaru BRZ) стал обладателем Кубка России по итогам первой гонки уикенда.

S1600

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