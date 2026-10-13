ВВС готовит документальный фильм о скандальном противостоянии Алонсо и Хэмилтона в 2007-м

Британский телеканал BBC готовит документальный фильм о сезоне Формулы-1 2007 года, об этом сообщило издание Fórmula Directa.

Испанский журналист, комментатор Формулы-1 и близкий друг Фернандо Алонсо Антонио Лобато сказал: «Меня пригласили участвовать, и я ОТКАЗАЛСЯ от приглашения. Правда будет рассказана. Вопрос в том, ЧТО будет рассказано».

В 2007-м в «Королевских гонках» за рулём болида «Макларена» дебютировал британский гонщик Льюис Хэмилтон. Его напарником в том сезоне стал двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо. Оба сражались за титул, а их отношения сопровождались большим количеством конфликтов. Чемпионом по итогам сезона стал Кими Райкконен на «Феррари».