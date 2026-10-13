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В «Рено» подтвердили инвестиции в «Альпин», несмотря на убытки от проекта

В «Рено» подтвердили инвестиции в «Альпин», несмотря на убытки от проекта
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Исполнительный директор «Рено» Франсуа Прово высказался об инвестициях в «Альпин» в Формуле-1.

«Мы продолжаем делать ставку на «Альпин». Да, мы теряем деньги, ситуация сложная, но нужно быть амбициозными. Чтобы полностью окупить эти инвестиции, наши машины должны быть в первой тройке или четвёрке, когда появляются в телевизионных трансляциях Формулы-1. Только тогда мы увидим настоящий эффект от этого.

Это автоспорт номер один в мире, во всех категориях, и есть только одна французская марка — мы. К тому же у нас есть французский гонщик. Поэтому мы продолжаем эту программу, мы должны ставить действительно амбициозные цели», — приводит слова Прово BFMTV.

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