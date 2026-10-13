«Вообще не понял этого момента!» Оруджев — о решении судей не штрафовать Ферстаппена

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев отреагировал на отсутствие штрафа со стороны судей для четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») за обгон семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона («Феррари») в спринт-квалификации Гран-при Сингапура.

«Правильно ли Ферстаппена не наказали за обгон Хэмилтона под жёлтым флагом в спринт-квалификации?

У меня нет комментариев, я вообще не понял этого момента! Но после этого и четыре нарушения границ трассы для Кими [Антонелли] можно делать, когда звёзды у судей сходятся», — написал Оруджев в своей ко