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«Вообще не понял этого момента!» Оруджев — о решении судей не штрафовать Ферстаппена

«Вообще не понял этого момента!» Оруджев — о решении судей не штрафовать Ферстаппена
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев отреагировал на отсутствие штрафа со стороны судей для четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») за обгон семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона («Феррари») в спринт-квалификации Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243

«Правильно ли Ферстаппена не наказали за обгон Хэмилтона под жёлтым флагом в спринт-квалификации?

У меня нет комментариев, я вообще не понял этого момента! Но после этого и четыре нарушения границ трассы для Кими [Антонелли] можно делать, когда звёзды у судей сходятся», — написал Оруджев в своей ко