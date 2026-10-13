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Станет ли Андреа Кими Антонелли чемпионом мира уже на Гран-при США?

Станет ли Андреа Кими Антонелли чемпионом мира уже на Гран-при США?
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С 23 по 25 октября 2026 года пройдёт 18-й этап сезона-2026 Формулы-1 Гран-при США, по результатам гонки 20-летний итальянский гонщик и лидер личного зачёта Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», может завоевать досрочно свой первый чемпионский титул.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: станет ли Андреа Кими Антонелли чемпионом мира уже на Гран-при США?

После прошедшего в минувшие выходные Гран-при Сингапура на счету Антонелли 340 очков. У идущего вторым его напарника Джорджа Расселла — 238. Если по итогам гонки в Остине его отрыв от Джорджа и других преследователей — Льюиса Хэмилтона, Макса Ферстаппена и Шарля Леклера — вырастет до 125 баллов, Кими станет чемпионом.

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