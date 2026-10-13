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Оруджев ответил, был ли у Леклера шанс обогнать Ферстаппена на старте

Оруджев ответил, был ли у Леклера шанс обогнать Ферстаппена на старте
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил, был ли шанс у Шарля Леклера («Феррари») обойти Макса Ферстаппена («Ред Булл») на старте Гран-при Сингапура.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

«На мой взгляд, было слишком рискованно идти до конца. Даже если бы он заехал в первый поворот бок о бок, то Максу бы не осталось места на выходе. Зная Макса, понятно, что тот отпустил бы тормоз и уехал первым — сказав, что места не осталось — и они бы столкнулись. Думаю, на это закрыли бы глаза. Так что, честно, я не видел вариантов, что Шарль может выехать первым, заходя в поворот по внутренней бровке», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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